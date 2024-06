'Visma-Lease a Bike weet van geen ophouden en hengelt met groterondewinnaar versterking voor Vingegaard binnen'

Goed nieuws voor Jonas Vingegaard. De klimploeg van Visma-Lease a Bike krijgt wellicht versterking. De Nederlandse ploeg is goed op weg om Simon Yates aan te trekken.

Zoals u weet mogen transfers in het wielrennen pas vanaf 1 augustus aangekondigd worden. Officieel is nog geen enkele overstap een feit, maar Visma-Lease a Bike is wel druk bezig om in 2025 voor vernieuwing in het team te zorgen. Zo wijst alles er al op dat het Victor Campenaerts en Axel Zingle zal kunnen aantrekken.

Daar blijft het niet bij. Volgens Het Laatste Nieuws is Visma-Lease a Bike er in geslaagd om Simon Yates te overtuigen om bij hen te komen koersen. Het was eerder al duidelijk dat de broer van Adam de poort bij Jayco-AlUla achter zich dicht ging trekken. Wie zijn nieuwe ploeg zou worden, daar was nog niets over geweten.

Duidelijke wens bij Simon Yates

Aan belangstelling geen gebrek, want naast Visma-Lease a Bike zou ook INEOS Grenadiers aan zijn mouw hebben getrokken. De 31-jarige Yates zou het liefst terechtkomen in een ploeg waar reeds sterke kopmannen aanwezig zijn, zodat hij het leiderschap en de verantwoordelijkheid in het rondewerk niet alleen moet dragen.

Dan is hij bij de geel-zwarte formatie wel aan het goede adres, met tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard als absoluut pronkstuk in de bergen. De ploeg zelf kan met Yates dan weer verschillende kanten uit. Het spreekt voor zich dat hij gebombardeerd kan worden tot een reservekopman in steun van Vingegaard in de Tour.

Ex-Vueltawinnaar op weg naar Visma

Tegelijkertijd kan dan ook volop de kaart Yates getrokken worden in de Giro of de Vuelta. Simon Yates won de Vuelta in 2018.