Dirk De Wolf noemt scenario's en namen van wie BK op de weg kan winnen

Dirk De Wolf heeft het parcours van het BK wielrennen verkend. De koers zal iets minder dan vijf uur duren.

Het parcours van het BK wielrennen op de weg in Zottegem telt 222 kilometer, een pak minder dan wat je geregeld op een WK ziet. Voor elke prof is die afstand geen enkel probleem.

Al zijn er veel factoren die de koers zullen beïnvloeden. “Veel zal afhangen van het weer: je krijgt een andere koers als het regent en er vier, vijf beaufort wind staat. Op dit moment ziet het ernaar uit dat het zondag goed weer zal worden”, vertelt Dirk De Wolf aan Het Belang van Limburg.

De Wolf vermoedt niet dat het een massasprint zal worden, al kunnen Tim Merlier en Jasper Philipsen wel de mannen zijn die voorin meedoen.

“Een sprint van een man of dertig, veertig kan, maar er kunnen net zo goed drie, vier sterke renners wegrijden. Dan heb ik het over mannen zoals Wout van Aert, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Remco Evenepoel of Alec Segaert.”

Al zijn er ook outsiders. “We mogen ook Maxim Van Gils niet onderschatten op dit parcours. En deze omloop ligt ook Arnaud De Lie of Thibau Nys. Favorieten genoeg dus op dit parcours. We zouden wel eens een mooi kampioenschap kunnen krijgen.”