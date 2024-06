Het ideale scenario: Zo wint Remco Evenepoel de Tour de France

Het is bijna zover: de start van de Tour de France. In ons land zijn alle ogen uiteraard op Remco Evenepoel gericht.

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Dat zijn de twee grote namen die kans maken om de Tour de France te winnen, zo oordeelt Karl Vannieuwkerke.

“Tadej Pogacar gebruikte de Giro als oefenstage en heeft die met 10 minuten voorsprong gewonnen. De enige die hem nog zou kunnen bedreigen, is Jonas Vingegaard, maar die lag na zijn val in de Ronde van het Baskenland twee weken in het ziekenhuis”, klinkt het.

Een tweede plaats dan maar voor Evenepoel? "Het wordt Remco's eerste Tour, meteen tweede worden, zou een gigantisch succes zijn. Maar we moeten realistisch blijven, hij moet gaan voor ritwinst in misschien één of twee etappes. En dan wel zien waar hij in het klassement strandt.”

Zo wint Evenepoel de Tour de France

Vannieuwkerke heeft alvast een ideaal scenario voor ogen. “Anderzijds, al mogen we het verwachtingspatroon niet te hoog leggen, weet je nooit: Pogacar misschien over zijn top, Vingegaard niet 100 procent, de laatste rit in Nice is een tijdrit, als hij dan nog maar op 30 of 40 seconden zit …”

De presentator van Vive le Vélo is overtuigd dat alles mogelijk is. “Momenteel is Pogacar hors catégorie, maar een wielercarrière loopt altijd in golven. En Pogacar heeft tenslotte vorig jaar ook de Tour niet gewonnen. Integendeel, hij heeft hem tegen Vingegaard ( benadrukt ) ver-lo-ren. En er zijn tenslotte in ons land zelden betere coureurs opgestaan dan Evenepoel. Dat is een absolute wereldtopper, hoor.”