UAE Team Emirates reageert klaar en duidelijk op deelname van Jonas Vingegaard aan de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard komt dan toch aan de start van de Tour. Bij UAE Team Emiraten zal dat niets aan hun plan veranderen, stelt sportief manager Matxin Joxean Fernandez.

De voorbije twee jaar moest Tadej Pogacar de duimen leggen tegen Jonas Vingegaard in de Tour. De Sloveen won de Tour in 2020 en 2021, maar zijn laatste zege in de Tour dateert dus alweer van drie jaar geleden.

Vorig jaar brak Pogacar zijn pols in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor zijn voorbereiding op de Tour niet optimaal verliep. Bij Vingegaard gebeurde dit jaar hetzelfde door een zware van in de Ronde van het Baskenland.

UAE niet verrast door Tour-deelname Vingegaard

De Deen is nu dan toch fit verklaard en wordt samen met Roglic en Evenepoel een van de uitdagers van Pogacar. De Sloveen won dit jaar al de Giro en gaat voor de eerste dubbel sinds Marco Pantani in 1998.

Voor UAE Team Emirates is het geen verrassing dat Vingegaard start in de Tour. "Hij won de Tour al twee keer, hij zal gemotiveerd zijn om nog eens te winnen. Zelfs al had hij 10% kans om te winnen, dan zou ik hem ook aan de start brengen", zegt sportief manager Matxin Joxean Fernandez.

"We hebben ons doel niet veranderd. We hebben met onze acht renners al dingen gepland voor de Tour tijdens het trainingskamp in december. De valpartij zou bij Jonas wel voor twijfel hebben kunnen zorgen."