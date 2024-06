Vierde dubbel in de maak op het BK? Lotte Kopecky spreekt klare taal

Lotte Kopecky heeft zoals verwacht haar zesde opeenvolgende titel tijdrijden gepakt in Binche. Ze was duidelijk sneller dan Marthe Goossens en Marion Norbert Riberolle.

De vrouwen moesten in Binche 19,3 kilometer afleggen in het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Aan het tussenpunt na 7,5 kilometer was er dan toch wat spanning, want Kopecky was slechts zes seconden sneller dan Goossens.

Aan de meet was het verschil wel meer dan duidelijk. Kopecky dook 43 seconden onder de tijd van Goossens. Veldrijdster Norbert Riberolle strandde op slechts twee tienden van een seconde van het zilver, maar pakte dus wel brons.

Kopecky tevreden met zesde Belgische titel

"Het was op zich wel een mooi parcours, met goede wegen", zei Kopecky achteraf. "Maar het was ook wel heel lastig. Er waren enkele lastige stukken: wind tegen, licht oplopend. Dus ja, het was een heel mooi tijdritparcours.

"In het tweede deel van het parcours kon je het grootste verschil maken. Het eerste stuk was heel snel, met ook een aantal dalende stukken, waardoor het moeilijk was om echt tijd te pakken. Maar het tweede deel was wel echt het lastigste."

Kopecky pakte dus al haar zesde opeenvolgende Belgische titel tegen de klok, een record. Ze kan ook voor de vierde keer de dubbel pakken. "Ik ga er ook niet van uit dat ik die dubbel pak. Zondag spelen er veel meer andere factoren mee", zei ze bij HLN.