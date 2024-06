Belgisch kampioen tijdrijden Tim Wellens verstuurt stevig signaal naar Jonas Vingegaard en Wout van Aert

Eerst de tanden in een gouden medaille zetten, dan de concurrentie met Vingegaard en Van Aert aangaan in de Tour. Dat moet Tim Wellens gedacht hebben.

Na zijn verrassende overwinning op het BK tijdrijden keek Tim Wellens ook al vooruit. En dan ging het niet zozeer over het BK op de weg. "Ik heb andere prioriteiten. De Tour, natuurlijk. Dáár zullen de inspanningen in dienst van Tadej Pogacar wel langer zijn dan 46 minuten", haalt onze landgenoot meteen aan in Het Laatste Nieuws.

"Maar alvast 46 minuten à bloc rijden is niet simpel. Je moet er hoge waarden voor halen. En ze zijn beter dan verwacht." Wellens is dus in orde. Wat met zijn kopman Tadej Pogacar? "Het gaat zéér goed met Tadej. Een paar dagen geleden trainde ik nog met hem samen in de bergen. Zijn conditie is fenomenaal."

Wellens beschermt Pogacar op het vlakke

Net zoals die van het hele UAE-team, volgens Wellens. Een stevige waarschuwing aan het adres van Visma-Lease a Bike, dat Wout van Aert opnieuw zal laten werken voor Jonas Vingegaard. Hoe zit het met de rol van Wellens? "Ik ben de man voor de vlakke ritten." Er voor zorgen dat Pogacar niets overkomt, is zijn taak.

"Dat hij op de juiste momenten, lees: op hectische punten, op de juiste plaats zit." Overigens zijn ze bij UAE totaal niet van hun stoel gevallen door het nieuws dat Jonas Vingegaard en Wout van Aert de Tour zullen rijden. Het is alleszins niet zo dat Visma-Lease a Bike voor een aardschok gezorgd heeft door dat aan te kondigen.

UAE analyseert de concurrentie

"Een paar dagen terug hielden we op stage met het team een tactische bespreking. En screenden we de concurrentie. Jonas en ook Wout stonden er toen al bij, hoor." Lees hier wat Tim Wellens na het BK tijdrijden nog zo te zeggen had.