Gekkenwerk: Tim Wellens onthult hoe hij Belgische titel pakte in het tijdrijden

Tim Wellens heeft voor het eerst in zijn carrière de Belgische titel in het tijdrijden gepakt. In Binche was hij sneller dan Alec Segaert en Rune Herregodts.

Door het afhaken van Wout van Aert, Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Victor Campenaerts werd er in Binche al zeker een nieuwe Belgische kampioen tijdrijden gekroond. De voorspelde driestrijd kwam er.

Rune Herregodts moest al eerste afhaken voor de titel, want aan het derde en laatste tussenpunt moest hij 23 seconden toegeven aan Tim Wellens. Alec Segaert bleef in het spoor van Wellens op zeven seconden.

Wellens pakt Belgische driekleur in tijdrijden

Die zeven seconden maakte Segaert niet meer goed, want aan de streep moest Segaert uiteindelijk negen seconden toegeven. Na zilver in 2014 pakte de 33-jarige Wellens zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden.

"Ik was supergemotiveerd", reageerde Wellens achteraf. "Ik heb redelijk wat getraind op mijn tijdritfiets. Gisteren was ik nog op hoogtestage. In de namiddag ben ik naar België gevlogen, heb ik nog verkend en ik zat pas laat in bed."

"Ik heb sneller gereden dan mijn pacing plan. Mijn tijd is dus beter dan verwacht door mijn goeie benen." Wellens kan zijn nieuwe trui nu laten zien in de twee tijdritten in de Tour. "De tijdritten zijn daar geen prioriteit voor mij, maar in Polen en de Renewi Tour zal ik de trui met trots laten zien."