Campenaerts daagt Van der Poel uit: "Heel veel wielerfans kijken ernaar uit"

Victor Campenaerts begint straks aan zijn laatste Tour de France bij Lotto Dstny. Het wordt wel de eerste samen met zijn goede vriend Arnaud De Lie.

Victor Campenaerts en Arnaud De Lie leerden elkaar eind 2021 kennen. Campenaerts keerde terug naar de Lotto-ploeg na een avontuur bij Team Qhubeka, De Lie had net de overstap gemaakt van de beloften naar de profs.

Intussen zijn de twee goede vrienden geworden en rijden ze voor het eerst de Tour de France. "Ik kijk ernaar uit om te debuteren met Victor aan mijn zijde", zegt De Lie bij HLN. Campenaerts begint aan zijn tiende grote ronde en heeft dus veel ervaring.

De Lie vs Van der Poel in de Tour?

In de Tour staat ook Mathieu van der Poel aan de start. Hoewel de wereldkampioen in de vlakke sprints in dienst zal rijden voor Jasper Philipsen, kunnen De Lie en Van der Poel elkaar op lastige aankomst wel tegenkomen.

Campenaerts zou het alvast graag eens zien gebeuren. "Ik denk dat dat een moment is waar heel veel wielerfans naar uitkijken. Met honderdduizend Instagram-filmpjes tot gevolg, die tot zes maanden na de wedstrijd op je tijdlijn zullen blijven opduiken."

De Lie heeft zijn twijfels of het in de Tour wel zover zal komen, maar kijkt er wel naar uit. "Mmja, maar dan zie ik het toch eerder gebeuren in een eendagsklassieker dan in de Tour. Moet wel speciaal zijn, tegen zo’n grote kampioen."