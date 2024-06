Tim Merlier mag niet mee naar de Tour door Remco Evenepoel, maar... "Daar blijf ik bij"

Het Belgisch kampioenschap is voor Tim Merlier de laatste koers voor hij een pauze neemt. Voor het tweede jaar op rij neemt Soudal Quick-Step hem niet mee naar de Tour.

Vorig jaar ging Fabio Jakobsen als sprinter mee naar de Tour voor Soudal Quick-Step, dit jaar focust de ploeg met Remco Evenepoel op het klassement. Tim Merlier blijft dus voorlopig steken op één deelname in 2021.

Merlier is nochtans met grote voorsprong de renner met de meeste overwinningen in 2024 voor Soudal Quick-Step. Hij won al twaalf keer, waarvan vijf keer in mei en juni. In de Tour zal Merlier echter niet sprinten.

"Als er gesprint wordt ga ik mijn tv toch niet opzetten. Maar te veel zeer ga ik er ook niet van hebben", stelt Merlier bij Het Nieuwsblad. Hij neemt na het BK een week vakantie met zijn vriendin Cameron en zoontje Jules.

Evenepoel en Merlier samen in de Tour?

Merlier is ook al aan het koersen van eind januari en zit al aan 52 koersdagen dit jaar. Toch vond Merlier begin januari nog dat hij én Evenepoel wel samen in een ploeg zouden passen tijdens de Tour.

"Mijn redenering was: ook in de sprintritten moeten de klassementsrenners tot op drie kilometer van de finish vooraan gehouden worden. Dat kan ook met mij in de ploeg. Die laatste drie kilometer zou ik het dan wel op mijn eentje redden. Zeker in de Tour kan dat. Daar blijf ik bij."