Jordi Meeus na het BK wielrennen: "Ik denk dat Van Aert in orde is" en "Ploeg heeft Roglic gehaald om Tour te winnen"

Concurreren met Wout van Aert en consoorten deed Jordi Meeus wel op het BK. In de Tour zal hij dat niet doen. Wellicht niet.

De Limburger is nog reserve voor de Tourselectie, maar rekent er niet meer op dat BORA-hansgrohe hem oproept. Ondanks zijn stunt van vorig jaar op de Champs-Élysées. Het BK was dus zijn belangrijkste afspraak in een hele tijd. Meeus schoof als één van de weinigen nog een plekje op in de sprint. Dat leverde brons op.

"Het was niet echt een massasprint", zegt Meeus. "Er is snel gekoerst en de warmte is niet te onderschatten. Het was niet supersteil op het einde, maar het is ook de opvolging van dat draaien en keren. De Belgische trui is heel speciaal. Ik heb al eens tweede en derde gestaan op een BK-podium. Er blijft nog één plaatsje over."

Meeus ziet actieve Van Aert

In de buurt van Zottegem was het voor Jordi Meeus voor het eerst sinds lang nog eens koersen tegen Wout van Aert. "Hij was wel weer goed", weet Meeus ons te vertellen. "Als er aangevallen werd was hij er altijd bij. Hij kwam in de sprint net iets tekort, maar was heel actief tijdens de koers. Ik denk wel dat hij in orde is."

En Belgisch kampioen De Lie, wat kan hij in de Tour bereiken? "De Tour blijft speciaal, maar ik denk dat hij zeker het niveau heeft om daar mee te doen voor ritwinst. Misschien dat hij in de pure massasprints een tikkeltje snelheid mist. Vanaf week twee en drie draait het toch meer om frisheid. Hij is heel goed en klimt sterk."

BORA wil Tour winnen met Roglic

Van Meeus zelf dus in principe geen sprake in de Tour de France 2024. "De ploeg heeft Roglic in huis gehaald om de Tour te winnen. Ze hebben gekozen om volledig voor het klassement te gaan. Ik denk niet dat het feit dat de Tour niet naar de Champs-Élysées trekt daar een rol in gespeeld heeft."