Dumoulin lyrisch over opvallende kwaliteit Van der Poel: "Dat vind ik geweldig"

Mathieu van der Poel komt in de Tour opnieuw in competitie nadat hij meer dan twee maanden niet gekoerst heeft. De wereldkampioen zit vooral met de Olympische Spelen in zijn hoofd.

Van 21 april tijdens Luik-Bastenaken-Luik is het geleden dat we de regenboogtrui van Mathieu van der Poel in koers hebben gezien. De Nederlander trainde sindsdien in Spanje om zich voor te bereiden op de Tour en de Spelen.

Vooral die Olympische Spelen zijn een belangrijk doel voor van Van der Poel. In tegenstelling tot Van Aert en Evenepoel neemt hij niet deel aan het tijdrijden. Van der Poel kan zo bijna exact hetzelfde doen dan vorig jaar voor het WK in Glasgow.

Tour als voorbereiding op de Spelen

Van der Poel rijdt opnieuw de Tour en zal daar Philipsen opnieuw aan ritzeges proberen helpen. In zijn regenboogtrui wil Van der Poel wellicht ook wel eens schitteren. Volgens Tom Dumoulin moet Van der Poel niet te veel forceren.

"Mathieu is zich meer gaan specialiseren op het klassieke werk. Hij is de laatste jaren niet per se een betere klimmer geworden. Het is vaak alles of niets. Dat vind ik geweldig. Hij kan zo uithalen en zo mooi winnen, maar soms ook zo onzichtbaar zijn", zegt Dumoulin bij In het Wiel.

"Als hij een etappe wint, het liefst die in Troyes, en vervolgens twee of drie keer een bijdrage levert aan een ritwinst van Jasper Philipsen, de rest van de Tour onzichtbaar meerijdt en dan glorieus olympisch kampioen wordt, dan lijkt me dat een fantastisch scenario"