Als twee honden vechten om een been, loopt er dan een Belg mee heen? Onze sterren voor de Tour de France

Zaterdag begint de Tour de France met een pittige etappe in het Italiaanse Firenze. Drie weken later zullen we in Nice weten wie deze versie van La Grande Boucle op zijn naam mag schrijven. Het zou wel eens spannend kunnen worden, al lijkt er eigenlijk maar een écht grote favoriet te zijn.

De 111e editie van de Tour de France begint in Italië en eindigt voor het eerst in vele jaren niet in Parijs. De Olympische Spelen vrij snel na de Tour gooien roet in het eten, waardoor wordt uitgeweken naar Nice in deze editie.

In Nice staat op de slotdag een pittige klimtijdrit op het programma, waarin alles nog kan veranderen. Als het dan nog spannend is, dan is er zeker nog wat mogelijk voor de diverse renners om een en ander recht te zetten.

Niet naar Parijs, maar naar Nice

Het gebeurde ooit ook al in de Tour de France 2020, toen de laatste klimtijdrit op de Planche des Belles Filles voor een enorme ommekeer zorgde. Tadej Pogacar ging toen nog enigszins verrassend op en over Primoz Roglic.

Beide renners zouden ook in de Tour de France van 2024 zeker een hoofdrol kunnen spelen. Tadej Pogacar is zeker de absolute topfavoriet om zijn derde eindzege te pakken, terwijl Primoz Roglic een derde hond in het spel kan worden.

De grootste uitdager voor Tadej Pogacar is Jonas Vingegaard. Hij won de voorbije twee edities van de Tour de France en deelde zeker in de editie van 2023 een ferme oplawaai uit aan de Sloveense topfavoriet.

Wat met de vorm van Vingegaard?

De enige vraag is natuurlijk of Vingegaard na zijn val in de Ronde van het Baskenland fit aan de start van de Tour zal kunnen beginnen. Bovendien is ook de rest van het team Visma - Lease a Bike gehavend. Kruijswijk, Van Baarle en Kuss zijn er niet bij, Wout van Aert moet ook nog naar zijn beste vorm groeien.

En mogen de Belgen dromen? Remco Evenepoel maakt zijn debuut in de Tour de France en mikt daarbij op een plaats in de top-5 én een ritzege. Als de andere topfavorieten elkaar het licht niet gunnen, dan kan hij misschien wel een unieke zaak doen. Dromen mag, toch?

Onze sterren:

**** Tadej Pogacar

*** Jonas Vingegaard - Primoz Roglic

** Remco Evenepoel - Adam Yates - Carlos Rodriguez

* Enric Mas - Simon Yates - Matteo Jorgenson - Aleksandr Vlasov