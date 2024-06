"Evenepoel en Kopecky pakken olympisch goud": voorspellingen stabiel, maar fout in systeem ten nadele van Van Aert

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky weten wel wat het is om prijzen te pakken. In plaats van met een Kristallen Fiets, hopen ze na de Olympische Spelen in Parijs met een gouden medaille naar huis te gaan.

Statistiekenbureau Gracenote laat geregeld zijn voorspellingen over de Olympische Spelen op de wereld los. Het voorspelt hoeveel medailles de verschillende landen zullen veroveren, met welke atleten dat zal gebeuren en welke medailles dat dan juist zullen zijn. Ze gaan dus gedetailleerd te werk, dat moet ons een goed beeld geven.

België zou op de Spelen in Parijs in totaal 11 medailles behalen en daar zouden er 5 van uit het wielrennen komen. Bijna de helft. De voorspellingen op de weg zijn alleszins stabiel: Lotte Kopecky zou goud pakken in de wegrit bij de vrouwen en Remco Evenepoel in de tijdrit bij de mannen. Dat wordt nu al een tijdje zo weergegeven.

Kopecky garantie op medailles

Ook in de meest recente update staan die gouden medaille voor Kopecky en Evenepoel nog altijd op de tabellen. Daarnaast zou de wielersport ook nog goed zijn voor drie bronzen medailles: In het baanwielrennen zou Kopecky dit eremetaal alleen behalen in het omnium en samen met Katrijn De Clercq in de koppelkoers.

Daarnaast zou er ook nog een bronzen plak weggelegd zijn voor Jasper Philipsen in de wegrit bij de mannen. Dat is meteen het bewijs dat het systeem van Gracenote ook niet onfeilbaar is, want bondscoach Vanthourenhout neemt Philipsen niet eens mee naar de Olympische Spelen in Parijs. Al hoeven we nog niet te panikeren.

Van Aert kan weer in de kijker komen

Bij een vorige update in januari van 2024 stond nog aangegeven dat Wout van Aert brons zou pakken in de olympische wegrit. Wie weet is dat bij de volgende voorspelling opnieuw het geval.