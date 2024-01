Nieuwe update is een feit: verwachtingen voor Wout van Aert, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky blijven torenhoog

Wout van Aert, Remco Evenepoel en Lotte Kopecky gaan met torenhoge verwachtingen 2024 in. Niet alleen voor het wielerseizoen in het geheel, maar ook met nadruk op de Olympische Spelen.

Dat zal voor hen alle drie sowieso een belangrijke afspraak zijn in het seizoen. Als we het gerenommeerde databureau Gracenote mogen geloven, maken ze daar ook een goede kans op succes. Dit databureau doet voorspellingen over hoe de medaillespiegel voor een land er kan uitzien aan het einde van de Spelen.

Begin november werd voor België nog 10 medailles voorspeld. In de nieuwe voorspelling zes maanden voor de Spelen in Parijs komen ze uit op 11 medailles voor ons land. Bij elk van de voorspellingen is steevast uitgegaan voor een medaille voor Remco Evenepoel, Wout van Aert en Lotte Kopecky.

BESTE KANSEN OP GOUD VOOR EVENEPOEL EN KOPECKY

De verwachting is dat Evenepoel goud zou veroveren in de tijdrit en Kopecky in de wegrit bij de dames. Van Aert wordt een bronzen medaille in de wegrit bij de mannen toegedicht. In het baanwielrennen moet de ploegkoers bij de dames dan nog zilver opleveren. Afwachten maar of al deze verwachtingen waargemaakt worden in Parijs.