Nederlandse bondscoach laat een heel ander geluid horen over Mathieu van der Poel en het WK

Zou het nu kunnen lukken of niet? Mathieu van der Poel zal alleszins proberen om op het WK zijn wereldtitel te verlengen. De ene ziet het al meer gebeuren dan de andere.

De organisator van het WK heeft daar onlangs sterke twijfels bij geplaatst, omdat het parcours in Zürich te zwaar zou zijn voor Van der Poel. Daar wil de Nederlandse bondscoach dan weer niet van weten. Koos Moerenhout had het bij In De Leiderstrui al over de copy-paste aanpak van Van der Poel richting de Olympische Spelen.

De voorbereiding die vorig jaar resulteerde in de WK-zege kan deze keer dus muitmonden in een olympische titel. Van der Poel wil nadien natuurlijk nog doortrekken naar het WK en Moerenhout geeft hem daar ook kans. "Mathieu is echt een kampioenschapsrenner. Hij kan bijna alle parcoursen aan", maakt Moerenhout zich sterk.

© photonews

Dat vertrouwen is uiteraard meer dan op zijn plaats, na wat Van der Poel reeds allemaal bewezen heeft. "Rwanda is volgend jaar wellicht een klimparcours, maar Zürich zou hij wel aan moeten kunnen. Het is een beetje een kruising van de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Daar heb ik dus wel vertrouwen in."

Moerenhout denkt dus wel dat het moet lukken, maar waarschuwt tegelijkertijd. Van der Poel zal het immers niet cadeau krijgen. "Hij zal top moeten zijn om daar goed te rijden."