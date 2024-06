Nederlandse bondscoach bijzonder tevreden met wat hij ziet van Mathieu van der Poel

Zaterdag hervat Mathieu van der Poel in de Tour de France nadat hij twee maanden niet gekoerst heeft. Vooral de Olympische Spelen na de Tour zijn voor de wereldkampioen belangrijk.

Na Luik-Bastenaken-Luik op 21 april reed Mathieu van der Poel geen enkele wedstrijd meer. De wereldkampioen trainde in Spanje en bereidde zich zo voor op de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen.

Van der Poel twijfelde lang over een eventuele deelname aan het mountainbiken in Parijs, maar koos er toch voor om zich volledig te focussen op de wegwedstrijd. Volgens de Nederlandse bondscoach speelde het voorjaar daarin een rol.

"Zekerheid voor olympisch eremetaal heb je nooit, ook op de weg niet. Maar als hij zo dominant is als hij in het voorjaar was, dan heeft hij wel een goede kans", zegt bondscoach Koos Moerenhout bij In de Leiderstrui.

Spelen en WK in Glasgow vergelijkbaar

Doordat hij het mountainbiken liet vallen, kan Van der Poel zich volledig focussen op de Spelen. De vergelijking met vorig jaar is zeer gelijklopend. Toen volgde zo'n twee weken na de Tour het WK in Glasgow.

"Nu heb je een copy-paste verhaal van het WK van vorig jaar. Die voorbereiding is er dus, dus hopelijk ook het resultaat", stelt Moerenhout. "Dat gezegd hebbende: de wedstrijd moet natuurlijk wel gereden worden."