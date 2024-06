Nieuwe superploeg een feit en Primoz Roglic kent zijn knechten voor de Tour, Belgische sprinter weet waar hij aan toe is

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Primoz Roglic trekt naar de Tour in de hoop om eindelijk aan het eind het geel te dragen. Zijn ploeg, die voortaan gerust als een superploeg bestempeld mag worden, kan hem daar misschien bij helpen.

BORA-hansgrohe haalt immers Red Bull aan boord. Red Bull is al wel een naam dat hier en daar reeds aan de wielersport verbonden was, het pronkt zo bijvoorbeeld op de helm van Wout van Aert. Nu gaat het energiedrankje dat ook bekend staat voor zijn sponsoring in de F1 helemaal zijn schouders zetten onder een wielerploeg.

Die ploeg is voorgesteld in een hangar in het Oostenrijkse Salzburg en zal door het leven gaan als Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar gaat niet alleen een onmiddellijk ingevoerde naamswijziging mee gepaard, maar ook nieuwe truitjes. Die zullen de renners die in de Tourselectie zitten dan ook voor het eerst kunnen dragen.

Die Tourselectie is nu ook bekend. Als laatste overgebleven ploeg heeft Red Bull-BORA-hansgrohe bekendgemaakt wie het zal afvaardigen in de Tour. Het grote opzet is uiteraard om met Primoz Roglic de Tour te winnen. Hij krijgt Denz, Haller, Hindley, Jungels, Sobrero, Danny van Poppel en Vlasov aan zijn zijde.

Trikot und Rad sind präsentiert: Der neue Look von Red Bull - Bora - hansgrohe, aus dem Hangar-7 in Salzburg. pic.twitter.com/7tTleBreJN — Radsport News (@RadsportNewscom) June 26, 2024

Dat betekent dat ook de Belgische sprinter Jordi Meeus duidelijkheid heeft. Hij stond nog als reserve om eventueel mee te gaan naar de Tour, maar mag door de klassementsambities van Roglic dus thuisblijven. Meeus won vorig jaar nog de massasprint in Parijs. In de Tour de France 2024 moet alles dus wijken voor het klassement.

De eindzege in de Tour najagen wordt dus een eerste uitdaging. Met Red Bull aan boord zullen ook de financiële middelen aanwezig zijn om ook in de toekomst een grote speler te zijn in het profwielrennen.