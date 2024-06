Openhartige Tim Merlier deelt leuke anekdotes over zoontje Jules en het gezinsgeluk met Cameron Vandenbroucke

Tim Merlier heeft een periode met een pak zeges achter de rug. Zou het gezinsgeluk met Cameron en Jules daar voor iets tussen zitten?

Vaak staan die twee Tim Merlier op te wachten aan de aankomst van een wedstrijd en dat kan de renner van Soudal Quick-Step wel appreciëren. "Er wordt wel eens gezegd dat een coureur die aan kinderen begint of trouwt niet meer presteert. Ik denk dat het bij mij wel goed werkt met mijn zoontje erbij", vertelt Merlier in Sportweekend.

Het moet leuk zijn om de reacties van zoontje Jules te zien op tv-beelden van Merlier. "Ja, hij herkent mij al op tv. Ik heb een filmpje gezien van de mama van Cameron. Zij had gefilmd op het moment dat ik de Girorit in Rome won en hij was aan het applaudiseren. Hij kan ook zeggen: "J'ai gagné", met zijn armen in de lucht."

Merlier geniet van vaderrol

De sprinter van de Wolfpack is weinig tijd. Maar als dat dan wél het geval is, heeft hij ook de tijd om aan zijn band met Jules te werken. "Toen ik naar de Dauphiné aan het kijken was, zei hij de hele tijd 'papa, papa'." Die kleine momenten zijn misschien de dingen die na afloop van de wielerloopbaan nog het meest gekoesterd zullen worden.

Tim Merlier sluit het verhaal over zijn gezinsgeluk af met nog een grappige anekdote over zoontje Jules. "Als de Rode Duivels spelen en hij Kevin De Bruyne ziet op tv, roept hij soms ook 'papa, papa'. Ik moet hem duidelijk maken dat papa soms ook in de zetel zit."