Tactische nieuwigheid van ploeg Wout van Aert voedt speculaties: "Proberen ze het oncontroleerbare te controleren?"

De ploeg van Wout van Aert zet alles op alles om tactisch het verschil te maken. De nieuwigheid die het aankondigt vlak voor de Tour-start spreekt toch wel tot de verbeelding.

"Het eerste commandocentrum in het wielrennen", zo w.ordt de Control Room van Visma-Lease a Bike aangekondigd. De wielerformatie heeft een hele website op poten gezet om het doel van die Control Room uit te leggen. Het is een innovatieve bus vol geavanceerde technologie en apparatuur. Alle data wordt in dit busje verzameld.

Daarna moet de analyse van die data volgen, zodat de ploeg snel de beste tactische beslissingen kan maken. De Control Room zal voor het eerst ingezet worden tijdens de Tour de France. Live tv-beelden, weersvoorspellingen en de race radio zullen allemaal in deze mobiele unit onder de loep gehouden worden.

Spotted in Florence! Team Visma | Lease a Bike trying to control the uncontrollable? 👀#TDF2024 🇫🇷 pic.twitter.com/eQf5jRu8VV — Domestique (@Domestique___) June 26, 2024

Wie zich inschrijft op de bewuste website maakt zelfs kans om tijdens de 19e etappe van de Tour de France deze spraakmakende innovatie van naderbij te bekijken. Dat zal wel tot de verbeelding spreken van de wielerfans die zich graag verdiepen in elk klein detail waar de verschillende ploegen zich mee bezighouden.

Onder meer de aanwezigheid van satellietschotels op het dak van het busje voedt allerlei speculaties. Een wieleraccount op sociale media vraagt zich af: "Proberen ze het oncontroleerbare te controleren?"