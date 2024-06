Tom Pidcock pakt uit met felle reactie op negatief beeld van hem en jut ex-Tourwinnaar wat op ... voor de Tour-start

Tom Pidcock is en blijft een hele speciale kerel. Een ex-Tourwinnaar wat opjutten voor de start van de Tour? Hij slaat er zijn hand niet voor om.

De aanwezigheid van Pidcock op de persconferentie van INEOS Grenadiers zorgde voor geanimeerde onderwerpen. Onder meer de Netflix-documentaire over de Tour. Pidcock kwam er niet bijster goed uit. Het leek alsof hij zich niets aantrok van de klassementsambities van ploegmaat Rodriguez en zijn eigen ding deed.

Pidcock als 'bad boy'

"Ik beslis hoe mijn Tour eruit ziet, niemand anders. Ik moet de ruimte krijgen om te geloven in mijn Tourmissie. Ik weet wat ik wil en wat nodig is om dat te bereiken. Dat is niet altijd makkelijk, maar de mensen in mijn entourage weten hoe ik werk. Als ik de bad boy was, prima. Ik hoop dat het nieuwe Netfliix-seizoen minder over ons gaat."

Duidelijke taal. Wat die Tourmissie dan juist inhoudt, daar is Pidcock ook klaar en duidelijk over. Het Britse multitalent zal geen klassement nastreven in de Tour de France 2024. Door de combinatie met de Olympische Spelen ligt dat dit jaar te moeilijk. Pidcock heeft daarom besloten om zijn klassementsambities een jaar op te schuiven.

Dat houdt hem niet tegen om op sociale media te dollen met ploegmaat Geraint Thomas. De winnaar van de Tour van 2018 is er ook dit jaar weer bij. Hun kapsel heeft een knipbeurt gekregen. "Geraint Thomas, ben je nu al klaar?" Dat schreef Pidcock op X. "Ik ben klaar, jongen." Misschien inspireert het G nog eens tot een knalprestatie.