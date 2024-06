INEOS Grenadiers bezorgt Colombiaanse kopman Egan Bernal enorme domper

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Egan Bernal start zaterdag als een van de kopmannen van INEOS Grenadiers aan de Tour. De Britse ploeg heeft wel zijn veto gesteld voor de deelname van Bernal aan de Olympische Spelen in Parijs.

Samen met Daniel Felipe Martinez was Egan Bernal door de Colombiaanse wielerbond (FCC) geselecteerd om de wegrit op de Olympische Spelen in Parijs te rijden. Maar Bernal zal dus niet aan de start staan.

"Bernal was op 12 juni geselecteerd om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs, maar uiteindelijk kreeg hij geen toestemming van zijn team INEOS Grenadiers", klinkt het in een statement van de FCC.

Bernal staat zaterdag aan de start van de Tour, maar het is onduidelijk waarom INEOS Grenadiers hem geen toestemming heeft gegeven om deel te nemen aan de Spelen. De ploeg heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd.

Buitrago vervangt Bernal op de Spelen

De Olympische wegrit lijkt echter een parcours waar Bernal zou kunnen strijden voor de medailles. Met andere favorieten zoals Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert en Tadej Pogacar aan de start zou dat echter moeilijk geweest zijn.

De Colombiaanse wielerbond heeft met Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) al een vervanger opgeroepen voor Bernal. Hij rijdt ook de Tour en werd dit jaar nog vijfde in de Waalse Pijl.