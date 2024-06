Stevige ambities uitgesproken: zorgt Maxim Van Gils voor een stunt in de Tour?

Maxim Van Gils is samen met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel een van de beste eendagsrenners van 2024. Kan hij zaterdag de gele trui in de Tour pakken?

Drie zeges heeft Maxim Van Gils op zijn teller staan in 2024, maar in twaalf eendagskoersen eindigde Van Gils maar liefst elf keer in de top zeven. In de Amstel Gold Race lukte het niet, daar werd Van Gils 20ste.

Het openingsritten van de Tour lijken wat op een klassieker en dus liggen er misschien wel kansen voor Van Gils. De eerste twee etappes van deze Tour liggen Van Gils ook het best van de hele ronde.

Gele trui voor Maxim Van Gils?

"Het zijn geen al te lange, steile beklimmingen, dat zijn de parcoursen die mij goed liggen. Hopelijk gaan we in een groepje naar de meet en dan heb ik ook nog een snelle sprint", zegt Van Gils bij In de Leiderstrui.

Van Gils moest nog ziek afzeggen op het BK wielrennen, maar die heeft hij wel goed verteerd. Hij heeft zijn trainingen goed kunnen afwerken. "Een gele trui pakken in het eerste weekend zou natuurlijk fantastisch zijn, dan is mijn carrière gewoon geslaagd."

Ook bij Lotto Dstny geloven ze in de kansen van Van Gils. "Maxim heeft afgelopen jaar al heel goed gereden in de Tour, waarbij hij dicht bij een ritzege was. Dat is ook nu het doel, maar we weten natuurlijk dat het niet simpel gaat zijn."