Zijn Van Aert en Evenepoel vrienden? Verzorgers komen eindelijk met het antwoord

Wout van Aert en Remco Evenepoel worden in de Tour twee van de Belgische blikvangers. Kunnen de twee ook goed met elkaar overweg?

Grote kampioenen zijn vaak niet zo'n goede vrienden, al lijkt Tadej Pogacar met iedereen overweg te kunnen. Tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert is er bijvoorbeeld veel respect, maar vrienden zijn het niet.

Hoe zit dat met Remco Evenepoel en Wout van Aert? Vaak komen ze elkaar niet tegen in de koers, maar ze hebben wel contact. Dat verklapten hun persoonlijke verzorgers David Geeroms (Evenepoel) en Wesley Theunis (Van Aert).

"Beter dan velen denken", zegt Geeroms bij HLN. "Er is wel het verhaal van het WK in Leuven. Er was toen wel degelijk iets niet pluis tussen hen, maar dat is niet blijven hangen", stelt Geeroms. "Zoiets zou vandaag nooit meer gebeuren", vult Theunis aan.

Delen in de malaise

Dat Van Aert en Evenepoel het goed met elkaar vinden, staaft Geeroms met een voorbeeld. Toen hij samen met Evenepoel naar huis reed na zijn zware val in het Baskenland, stuurde Van Aert hem een bericht om te weten hoe het met Evenepoel ging.

"Hij wist dat Remco zou worden overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals en stuurde: 'Daar is een goeie frituur, daar heb je de beste koffie in Herentals'. Volledig uit zichzelf, dus: ja, ze komen wel goed overeen."