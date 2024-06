Mads Pedersen gaat vol voor eerste gele trui, maar ziet ook stevig probleem

Pakt Mads Pedersen straks de eerste gele trui in de Tour de France? De Deen heeft er alleszins zijn zinnen op gezet.

De voorbije twee jaar won Mads Pedersen telkens een rit in de Tour, maar de gele trui droeg hij nog nooit. In 2020 kwam hij Nice nochtans dichtbij, maar Alexander Kristoff klopte hem in de eerste rit in Nice in de sprint.

Dit jaar hoort Pedersen bij de favorieten voor de eerste etappe in de Tour, onder meer Remco Evenepoel noemt hem. Toch houdt Pedersen een slag om de arm, want het gaat wel over een etappe van 206 kilometer en 3600 hoogtemeters.

Pedersen houdt druk wat af

"Het zou gek zijn om het niet te proberen, maar het zal op of zelfs over de limiet zijn. Het moet allemaal goed vallen voor ons, maar we gaan het zeker niet bij voorbaat laten liggen", zegt Pedersen bij In de Leiderstrui.

"Er is echter nog wel een verschil tussen iets proberen en daadwerkelijk winnen." Pedersen kijkt ook naar andere teams, vooral dan UAE Team Emirates. "Als UAE wil winnen en vol gaat vanaf de voet van de klim, dan heb ik geen kans."

"We moeten op de top van de laatste klim zien wat de situatie is en of we misschien nog iets kunnen herstellen. Daar kunnen we uren over praten, maar straks zullen we het wel zien", stelde Pedersen nog.