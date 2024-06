Stunt Van Gils in de Tour? Outsider van Lotto Dstny ziet twee problemen opduiken

De eerste etappe in de Tour wordt is meteen zwaar en dus worden er enkele namen naar voren geschoven. Een daarvan is die van Maxim Van Gils.

Lotto Dstny heeft met Arnaud De Lie de Belgische kampioen in zijn rangen, maar op dag één van de Tour wordt er toch vooral gekeken naar Maxim Van Gils. Hij is een van de outsiders voor de ritzege in Rimini.

Van Gils kan uitstekende resultaten voorleggen in eendagskoersen dit jaar. Van de twaalf eendagskoersen die hij reed, eindigde hij elf keer in de top tien. De eerste rit in de Tour lijkt ook wat op een klassieker in de Ardennen.

Van Gils over parcours en de warmte

"Het is een parcours dat me moet liggen", zei Van Gils vooraf bij Sporza. "Het is iets wat je ook in het voorjaar kan tegenkomen en dat ligt me wel vrij goed." Hoe zal hij het laken (of de gele trui) naar zich toe trekken?

"Ik zal natuurlijk afhankelijk zijn van andere ploegen. Ik hoop dat UAE hard gaat rijden en dat de snellere mannen moeten lossen. Dan kan ik sprinten in een groep van 30 renners. Zijn het er meer, dan hopen we dat Arnaud (De Lie) er nog bij is."

In Italië is het ook nog eens zo'n 35 graden. "Het is inderdaad snikheet. Ik had de warmte nog niet gevoeld in de ploegbus, maar het wordt belangrijk om het hoofd koel te houden", besloot Van Gils nog.