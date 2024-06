Visma-Lease a Bike deelt al meteen in de klappen in de Tour, Zeeman komt met update

Visma-Lease a Bike blijft maar in de hoek zitten waar de klappen zitten. In de eerste rit van de Tour kwam de Nederlander Wilco Kelderman ten val.

Al het hele seizoen moet Visma-Lease a Bike de ene dreun na de andere incasseren. Er waren zware valpartijen van Jonas Vingegaard en Wout van Aert, maar zij haalden wel de start van de Tour de France.

Dat was niet het geval voor Steven Kruijswijk, Dylan van Baarle en Sepp Kuss. Kruijswijk en Van Baarle waren betrokken bij de zware val in de Dauphiné en konden door blessures niet starten. Kuss is niet hersteld van corona.

Kelderman valt in eerste Tourrit

Ook tijdens de Tour moet Visma-Lease a Bike al in de klappen delen. De Nederlander Wilco Kelderman viel tijdens een afdaling en hield er een geschaafde linkerkant aan over. Onder meer zijn elleboog en schouder zijn geraakt.

Kelderman ging daarna op bezoek bij de dokter, maar keerde daarna wel makkelijk terug in het peloton. Ploegleider Merijn Zeeman heeft aan de NOS laten weten dat alles 'oké' gaat met Wilco Kelderman.

Het blijft iets om rekening mee te houden de komende dagen. Kelderman is samen met Jorgenson, Lemmen en wellicht ook Van Aert een belangrijke knecht in de bergritten voor kopman Vingegaard.