Wereldkampioen Mathieu van der Poel toch niet helemaal tevreden? "Ik mis het"

Na 70 dagen zonder competitie staat Mathieu van der Poel straks opnieuw aan de start van een koers. De wereldkampioen zou toch liever wat meer koersen.

Amper zeven koersdagen staan er momenteel op de teller van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen won wel de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De kwaliteit is dus hoog.

Toch zou Van der Poel liever wat meer wedstrijden rijden. "Ik mis het koersen en zou graag wat meer wedstrijden rijden, maar dat is heel moeilijk geworden in het huidige wielrennen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het niveau ligt volgens Van der Poel overal zo hoog dat voorbereidingskoersen amper of niet meer bestaan. Waar hij aan de start staat, wil hij meerijden op het hoogste niveau. En dat is volgens Van der Poel moeilijk geworden.

Van der Poel heeft koersritme nodig

Nu staat Van der Poel aan de start van de Tour, met weinig koersritme in de benen. Toch zal ook Van der Poel enkele ritten nodig hebben voor hij opnieuw top zal zijn. Van der Poel lijkt dus niet voor geel te gaan.

"In het voorjaar had ik enkel Milaan-Sanremo nodig en was ik al meteen vertrokken. Hopelijk ben ik nu ook zo snel in mijn beste vorm." Wellicht heeft Van der Poel zijn zinnen gezet op de graveletappe in Troyes op 7 juli.