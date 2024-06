🎥 Brakende Mark Cavendish legt het uit na loodzware eerste etappe

De eerste etappe in de 111de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Romain Bardet. Achteraan was het vooral afzien en dan zeker voor een zieke Mark Cavendish. Op de eerste klim van de dag moest hij al lossen en zo werd het een lange dag.

Mark Cavendish verloor uiteindelijk 39 minuten in de eerste etappe en kwam over de streep met vier ploegmaats en ook nog Fabio Jakobsen en Bram Welten. "Het was het lichaam dat gewoon protesteerde", aldus Sven Nys in Sporza Tour.

"Alles wat hij opneemt, blijft op je maag liggen. Het gaat niet naar de ledematen waar ze energie nodig hebben. De maag blokkeert en door te braken komt het terug. Alles wat je hebt opgeslagen de voorbije dagen kan je nog even gebruiken, tot het plots leeg is."

Een gevoel dat ook leefde bij Mark Cavendish zelf: "Het was zo warm. Dat maakte het zo zwaar. We hadden een plan en gingen ervoor. Ik had liever nog één klim langer overleefd in het peloton, maar achteraf ben ik vooral blij dat we het gehaald hebben."

Sterretjes gezien

"Op naar rit twee. Makkelijk was het niet en we hebben sterretjes gezien. Bij momenten was het ook saai, maar ik ben toch opgelucht dat we het haalden en uiteindelijk kan het dit verhaal alleen maar mooier maken", klonk het bij Cavendish in Het Nieuwsblad.

Astana moet het wel doen met een mannetje minder de komende weken, want onderweg verloor Cavendish met Michele Gazzoli een ploegmaat: “Ik weet niet wat er met hem gebeurde. Hij zat nog bij ons en ineens was hij weg. Hopelijk gaat alles goed met hem.”