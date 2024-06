🎥 Pogacar geeft plannetje toe aan Evenepoel, maar bedenkt zich dan: "Eén seconde over nagedacht"

In de Giro veroverde Tadej Pogacar op de tweede dag de leiderstrui, in de Tour doet hij nu hetzelfde. Al was de Sloveen daar eigenlijk niet zo gelukkig mee.

Met een stevige aanval op de tweede beklimming van de Côte de San Luca testte Tadej Pogacar zijn concurrenten al eens in de Tour. Enkel Jonas Vingegaard kon volgen, Remco Evenepoel en co moesten lossen. "Ik wilde mezelf testen en ik wilde kijken hoe het met de rest ging", zei Pogacar achteraf bij Sporza. "Aan ritwinst hebben we niet gedacht. De kopgroep was te sterk en met deze hitte moet je je ploegmaats sparen." Pogacar niet blij met gele trui? Met zijn aanval bracht Pogacar ook gele trui Romain Bardet in de problemen. Pogacar neemt daardoor de gele trui over, maar wilde die eigenlijk niet. "Ik probeerde een klein gaatje te laten in de finale", bekende Pogacar aan Evenepoel. Pogacar werd zaterdag vierde, Evenepoel achtste. In de tweede etappe eindigde Evenepoel maar twee plaatsen voor Pogacar waardoor de Sloveen het geel pakt. Door een seconde te verliezen ging Evenepoel nu de gele trui dragen. "Misschien heb ik er een seconde over nagedacht", zei Pogacar over zijn actie. "Maar tegen deze trui zeg je geen neen. Het is een eer", probeerde hij zich toch nog te redden. Maandag volgt er opnieuw een spel om de gele trui. Après l'arrivée, Tadej Pogacar a confié à Remco Evenepoel qu'il avait tenté de laisser une petite cassure dans le final afin de ne pas prendre le maillot jaune. Le port de la tunique implique des responsabilités pour son équipe. #TDF2024 pic.twitter.com/9yWL2Jb9ND — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 30, 2024