Wat zegt rit 1 in Tour de France over de Olympische Spelen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel?

Wout van Aert werd knap derde in de eerste etappe in de Tour de France, Mathieu van der Poel roerde zich op geen enkel moment. Beiden zullen na de Tour ook op de Olympische Spelen nauwlettend in de gaten gehouden worden.

Het analistenpanel bij Sporza zag Mathieu van der Poel snel lossen: "Doet hij dat dan bewust op dit moment?", vroeg Wesley Sonck zich af. Waarop Sep Vanmarcke met een gedegen uitleg kwam over de Nederlander. "Als hij een kans zou maken, dan zou hij het wel langer proberen. Maar als hij weet dat het geen etappe voor hem kan zijn, dan laat hij sneller schieten. Hij spaart dan bij wijze van spreken de krachten met oog op de volgende dagen en weken." "Vorig jaar heeft hij dat ook gedaan en toen heeft hij de wereldtitel op die manier ook gepakt", pikte Karl Vannieuwkerke meteen in. "Nu is er dezelfde voorbereiding een beetje met de Olympische Spelen na de Tour als doel." Sparen in het hooggebergte? Rest de vraag: gaat Wout van Aert dezelfde voorbereiding kunnen doen? "Ik hoop dat ze hem wat meer sparen in vergelijking met de voorbije jaren", aldus Sep Vanmarcke. "Hij gaat steeds beter worden en dat is goed voor de Olympische Spelen." "Hij gaat niet kapot na drie weken, maar ik hoop dat hij zeker in het hooggebergte iets verstandiger kan en mag koersen en dat hij daar de krachten wat kan sparen." Ook met oog op wat er dus nog komt na de Tour de France.