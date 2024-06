Wordt het ooit makkelijker? Gele trui ligt voor het grijpen voor Remco Evenepoel

Tadej Pogacar veroverde op in de tweede etappe van de Tour de gele trui. Remco Evenepoel krijgt in de derde etappe echter nog een kans.

Vier renners staan na de tweede etappe in de Tour in dezelfde tijd, nl. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz. Dat Pogacar het geel pakte, heeft te maken met de rituitslagen.

"Bij gelijke stand worden de plaatsen van alle etappes bij elkaar opgeteld. Degene met de beste positionering, wordt als eerste gezet in het klassement", zegt het reglement. Als die som gelijk is, telt de uitslag van de laatste etappe.

Pogacar: 4e in de eerste rit + 14e in de tweede rit = 18

Evenepoel: 8e in de eerste rit + 12e in de tweede rit = 20

Vingegaard: 16e in de eerste rit + 13e in de tweede rit = 29

Carapaz: 22e in de eerste rit + 10e in de tweede rit= 32

Evenepoel maandag wel in het geel?

Pogacar pakte dus het geel omdat hij twee plekken beter deed dan Evenepoel in de eerste twee etappes. De Sloveen probeerde nog een seconde te verliezen, maar bedacht zich en eindigde toch in dezelfde tijd.

In de derde etappe, voor de sprinters, staat de gele trui weer op het spel. Als Evenepoel twee plaatsen voor Pogacar eindigt, pakt hij geel. Al lijkt Evenepoel daar zelf voor te passen. "Dan ga ik erachter blijven", zei hij bij Sporza.