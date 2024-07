José De Cauwer verrast door Remco Evenepoel: "Het is een straffe uitspraak"

De gele trui lag voor het rapen, maar Remco Evenepoel greep ernaast. Al dacht hij toch eerder aan andere zaken dan de leiderstrui.

Remco Evenepoel moest slechts twee plaatsen voor Tadej Pogacar eindigen om de gele trui te pakken. Hij kreeg de kans echter niet, want Evenepoel werd opgehouden door een val. En dus pakte Carapaz de gele trui.

Voor Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel was de gele trui geen obsessie zoals bij EF Education-EasyPost en Carapaz. "Ik moest niets vandaag. Ik wilde op het gemak binnenkomen. Nu ja, figuurlijk dan. De missie van de dag is gelukt", zei Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel klaar voor eerste bergrit

Bij Evenepoel zit de bergrit van dinsdag wel al in zijn hoofd. Het peloton moet dan namelijk over de Col du Galibier (22.9 km aan 5.1%). De aankomst ligt niet boven, maar na een afdaling van 19 kilometer.

"Het is belangrijk, maar het is niet dé belangrijkste dag van de Tour." Evenepoel verwacht verschillen, maar hij verwacht niet dat die groot zullen zijn. "We moeten klaar zijn voor de oorlog en dan zien we wel wat er kan uitkomen."

"Het is een straffe uitspraak, klaar zijn voor de oorlog", reageerde José De Cauwer op het interview van Evenepoel. "Maar het zou morgen uiteraard wel eens prijs kunnen zijn."