Kokende Jasper Philipsen onthult oorzaak van zijn valpartij en baalt twee keer

De langste etappe in de Tour is geen pretje geworden voor Alpecin-Deceuninck en Jasper Philipsen. Hij ging op zo'n drie kilometer van de streep tegen de grond en kon niet sprinten voor de zege.

De renners moesten maar liefst 230 kilometer afleggen in de derde etappe van de Tour. In de laatste zes kilometer liep het echter fout voor Alpecin-Deceuninck. Van der Poel reed dubbel lek, daarna viel Philipsen dus.

De val was niet in beeld, maar Philipsen verklaarde zelf dat enkele renners voor hem in elkaar haakten en hij niet meer weg kon. "Ik ging met 60 km/u tegen de grond, maar gelukkig was het een goede weg", zei hij bij Sporza.

Philipsen baalt om ritzege en groene trui

Philipsen kon snel weer op de fiets springen en naar de finish rijden. Van breuken is er geen sprake, wellicht wel wat schaafwonden. Gelukkig voor Philipsen is er woensdag al een nieuwe kans voor de sprinters.

Toch moest Philipsen de ontgoocheling wel verbijten. "Het is wel zuur, want ik mis de sprint én de punten voor groen." Op Girmay telt Philipsen nu 41 punten achterstand, Pedersen heeft 34 punten meer.

"Ik had graag willen meedoen en ik kook vanbinnen wel een beetje", moest Philipsen toegeven. "Maar het hoort wel bij deze sport. Het was lang en saai. Dan is het wel een weggegooide dag."