Lance Armstrong schrikt zich een hoedje bij wat hij ziet bij Remco Evenepoel

Lance Armstrong heeft nog altijd weinig vertrouwen in de eindwinst van Remco Evenepoel in de Tour. De Amerikaan viel echter iets anders wel op.

"Ik denk niet dat Remco Evenepoel momenteel in staat is de Tour de France te winnen, maar ik was onder de indruk van wat hij al liet zien. Tijdens het uitrijden zag hij er scherper uit dan ik hem ooit gezien heb", zei Armstrong bij The Move.

Evenepoel gaf toe dat hij na de Dauphiné nog eens 2,5 kilogram is verloren. "Hij stond naast Pogacar tijdens de cooling-down en die staat zo scherp als een mes. Maar Evenepoel doet er niet veel voor onder."

Hincapie gelooft in Evenepoel

Toch is niet iedereen het eens met Armstrong over de winstkansen van Evenepoel. Onder meer George Hincapie denkt dat de Belgische kopman van Soudal Quick-Step ooit eens de kans krijgt om de Tour te winnen.

"Misschien is het dit jaar nog te vroeg, maar als een van de beste tijdrijders in het peloton krijgt hij zeker nog kansen in de toekomst", stelt Hincapie.

"Wellicht zal er ooit een parcours komen dat hem ligt, en als hij er dan ook nog twee kilo afdoet in gewicht sluit ik niet uit dat hij de Tour ooit wint. Hij heeft tenslotte de Vuelta al gewonnen."