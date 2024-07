Maxim Van Gils baalt stevig door Remco Evenepoel, maar onthoudt toch iets positief

Maxim Van Gils is zijn gelegenheidswit kwijtgespeeld aan Remco Evenepoel. Hij baalde, vooral omdat hij voelde dat er meer in zat.

Met een achttiende plaats en als tweede Belg in de rituitslag deed Maxim Van Gils het uitstekend in de tweede Tourrit. Toch moest hij de witte trui dus alweer afstaan aan Evenepoel, die samen met Pogacar en Vingegaard finishte.

"Jammer, maar het is zo. Het gevoel is zeker goed na het openingsweekend. Ik had hier naartoe gewerkt en steeg vandaag boven mezelf uit. Ik ging met de absolute wereldtop mee naar boven" zei Van Gils bij Sporza.

Twijfel breekt Van Gils zuur op

Op de tweede beklimming van San Luca trok Adam Yates stevig door, de voorzet voor de aanval van Pogacar. Enkel Jonas Vingegaard kon die beantwoorden, in de slotkilometer sloten ook Evenepoel en Carapaz nog aan.

Van Gils bolde met heel wat andere favorieten 21 seconden later binnen. Daar baalde hij wel stevig van. "Ik twijfelde even toen Remco in de tegenaanval ging, Daar had ik moeten meegaan, maar ik aarzelde even."

De witte trui nog afnemen wordt moeilijk voor Van Gils. Dinsdag staat er een eerste bergrit op het programma, met de Col du Galibier (22.9 km aan 5.1%) als laatste beklimming. Daarna volgt wel nog een afdaling van 19 kilometer.