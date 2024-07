Patrick Lefevere spreekt klare taal over Remco Evenepoel na sterke prestatie

Remco Evenepoel kon de aanval van Tadej Pogacar niet beantwoorden tijdens de tweede etappe van de Tour, maar kon het gat wel nog dichtrijden. Patrick Lefevere geeft zijn mening, maar predikt realisme.

Op de tweede beklimming van de Côte de San Luca (1.9 km aan 10.2%) pakte Tadej Pogacar uit met een stevige aanval. Jonas Vingegaard was de enige die kon volgen, Remco Evenepoel moest de rol lossen.

Volgens Patrick Lefevere kon Evenepoel niet goed opschuiven tijdens de beklimming. "Remco moest dus van ver komen toen Tadej er een patat op gaf", stelt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel kwam samen boven met Carapaz op zo'n tien seconden van Vingegaard en Pogacar. In de laatste twaalf kilometer bleef Evenepoel gaf geven en in de slotkilometer kwam hij ook aansluiten bij Pogacar en Vingegaard.

Lefevere blijft realistisch over Evenepoel

Evenepoel deed dus een uitstekende zaak en staat in het klassement op gelijke hoogte van Pogacar, Vingegaard en Carapaz. Toch gaat Lefevere niet zweven na de sterke prestatie van Evenepoel.

"We moeten ook eerlijk zijn. De twee die voorop reden (Pogacar en Vingegaard, nvdr.) hebben allebei al twee keer de Tour gewonnen. We moeten ook niet beginnen fantaseren. We moeten dag per dag kijken."