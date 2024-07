Van der Poel dubbel(!) lek, Philipsen tegen de grond: Roodhooft komt met eerste update

Alpecin-Deceuninck kreeg met stevig wat pech te maken in de derde etappe van de Tour. Sprinter Jasper Philipsen ging tegen de grond en kon meedoen aan de massasprint.

Na een slecht openingsweekend voor Alpecin-Deceuninck heeft dat niet kunnen rechtzetten in de derde etappe. Eerst reed Mathieu van der Poel lek op 6 kilometer van de streep, daarna viel Jasper Philipsen op 3 kilometer van de streep.

"Mathieu is het hele jaar nog niet lek gereden en nu rijdt hij zowel vooraan als achteraan lek", reageerde Christoph Roodhooft bij Sporza. We waren nog niet terug in het peloton of er is die val met Jasper."

Eerste update over Philipsen

"Uiteindelijk moeten we wel tevreden zijn dat er geen echt probleem is met één van onze renners. We kunnen met z'n allen verder en moeten we werken aan nieuwe kansen", ging Roodhooft verder.

Bij Philipsen valt de schade dus mee na zijn valpartij. "Het lijkt van wel. Ik heb het niet allemaal goed gezien, maar ik hoop dat we onze portie pech nu wel gehad hebben voor de komende dagen. Op naar de volgende."

Die volgende kans komt er woensdag in de vijfde rit. Dan staat er opnieuw een vlakke rit op het programma met slechts twee klimmetjes van vierde categorie onderweg. Kan Philipsen dan wel toeslaan?