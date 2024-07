"Ik begrijp dit niet goed": Belg toont zich bijzonder kritisch op aankomst na afdaling Galibier

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De renners krijgen vandaag de Galibier voorgeschoteld, maar de aankomst ligt niet op de top. Die ligt namelijk 20 kilometer lager in Valloire, tot ongenoegen van Steff Cras.

Een aankomst meteen na een afdaling zorgt altijd wel voor wat druk en zin voor risico. Het is de vraag hoeveel risico de klassementsrenners willen nemen in de afdaling van de Galibier. Het is nog maar dag vier natuurlijk.

Steff Cras, een van de grootste slachtoffers van de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland, toonde zich kritisch. "De aankomst na een afdaling: ik dacht dat we daar mee zouden stoppen?", zei hij bij Sporza.

Zal Cras risico moeten nemen?

Dat aankomsten net na een afdaling gevaarlijk zijn, werd vorig jaar nog aangetoond. Gino Mäder kwam vorig jaar zwaar ten val in een afdaling in de Ronde van Zwitserland en overleed een dag later aan zijn verwondingen.

"Ik begrijp het niet goed. Het is wel een mooie afdaling en niet super gevaarlijk, maar het blijft wel 20 kilometer naar beneden", ging de Belg verder. Cras wil namelijk ook een goed klassement rijden in de Tour.

"Het is speciaal. Je kunt niet zeggen tegen iedereen dat we trager zullen rijden. Je moet het wiel van je voorganger wel volgen. Er zullen altijd risico's genomen worden", besloot Cras nog.