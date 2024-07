José De Cauwer begrijpt Remco Evenepoel helemaal: "Dan gaat de handrem natuurlijk op"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Recmo Evenepoel liet tijdens de derde rit van de Tour de gele trui liggen. José De Cauwer begrijpt waarom Evenepoel dat deed.

Door slechts twee plaatsen beter te doen dan Tadej Pogacar kon Remco Evenepoel de gele trui overnemen van de Sloveen. Maar net als onder meer Wout van Aert werd Evenepoel opgehouden door een zware valpartij.

Daarvoor was al zijn ploegmaat Casper Pedersen ook al tegen de grond gegaan. De Deen brak zijn sleutelbeen en moet de Tour verlaten. Volgens José De Cauwer heeft dat voor een klik gezorgd bij Evenepoel.

"Je krijgt in de oortjes te horen dat je ploegmaat Casper Pedersen gevallen is. Dan wil Remco natuurlijk vooral voorzichtig zijn. Zeker na die grote valpartij trek je dan snel aan de handrem", zegt hij bij Sporza.

Carapaz had wel zijn zinnen gezet op de gele trui, sprinter Marijn van den Berg moest zijn kansen in de sprint opofferen om zijn kopman de gele trui te bezorgen. Dat lukte ook, want Carapaz werd veertiende.

Toch is de gele trui nog niet buiten bereik voor Remco Evenepoel. Als hij straks in de bergrit weinig seconden verliest, dan kan hij in de tijdrit van vrijdag toeslaan en toch de gele leiderstrui pakken.