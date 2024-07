Tadej Pogacar maakt statement in de Tour, maar komt ook met de schrik vrij

Tadej Pogacar heeft in de eerste bergrit meteen duidelijk gemaakt dat hij de te kloppen man wordt in de Tour. De Sloveen had ook duidelijk zijn zinnen gezet op deze etappe.

Na twee tweede plaatsen op rij wil Tadej Pogacar dit jaar eindelijk nog eens de Tour winnen en ook de dubbel Giro-Tour realiseren. Door de twijfelachtige vorm van Vingegaard was het zaak voor Pogacar om in de eerste week toe te slaan.

De Sloveen had dan ook zijn zitten gezet op de vierde rit. "Dit was min of meer het plan en dat hebben we perfect uitgevoerd. Ik ben super blij dat ik de solo kan perfect kon afronden", zei hij in een eerste reactie.

Pogacar schrikt even in afdaling Galibier

"Ik wou hard toeslaan vandaag omdat ik deze rit heel goed ken. Ik heb hier al een paar weken getraind. Het voelde een beetje aan als een thuiskoers." Door de felle tegenwind op de Galibier moest Pogacar zijn aanval wel uitstellen tot de slotkilometer.

"Ik heb alles gedaan wat ik kon in de laatste honderden meters bergop. De afdaling kende ik ook, maar ik schrok toch even van de natte weg (door het smeltwater, nvdr.). Het helpt wel als je de weg hier kent."

In het klassement heeft Pogacar nu 45 seconden voorsprong op Evenepoel en 50 seconden op Vingegaard. "Goed nieuws, ik kan tevreden zijn met deze positie en deze rit. Laten we zo verder gaan, dag per dag", besloot Pogacar.