🎥 Spielerei in de Tour, Pogacar en Van der Poel jagen de rest de stuipen op het lijf: "Heeft Pogacar aangevallen?"

Mathieu van der Poel arriveerde na rit 4 in een dikke vest, nadat Tadej Pogacar de macht had gegrepen in de Tour. Gisteren was het menens en waren ze met alle details bezig. Een dag later is het spielerei.

De vijfde etappe in de Tour de France draait zo goed als zeker uit op een massasprint. Dat besef is ook doorgesijpeld in het peloton. Het was dan ook enige tijd wachten eer de eerste aanvallen van de dag op gang kwamen. Vele renners zagen er de lol van in. Dat leverde in het wedstrijdbegin wel grappige momenten op.

Het was immers het moment om eens een schijnaanvalletje te plaatsen. Een beetje buiten spelen op de fiets. Dat hoef je niet te zeggen aan Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Het zijn absolute geweldenaars in het profwielrennen, maar in de eerste plaats ook nog wel speelvogels. Dat kwam in deze rit ook weer tot uiting.

💛 "Through and off boys?"



💛 "Bon les gars on s'y met un peu ?" #TDF2024 pic.twitter.com/hLPDItRdP8 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

Alles was nog samen en daar moest dan maar eens verandering in gebracht worden. Met Pogacar rechts van zich deed Van der Poel het gebaar dat iedereen kent als de vraag om samen rond te draaien. Dat speel ik even door, dacht Pogacar. Hij deed het gebaar dan ook maar richting een renner van Arkéa-B&B Hotels.

Die moest er hartelijk om lachen. Of zoals ze het op het officiële X-account van de Tour de France stellen: "Zijn we er vandoor, jongens?" Het grapje was genoeg om de troepen bij INEOS Grenadiers op stang te jagen. Dat viel af te leiden uit de radiocommunicatie van de ploeg. "Heb je nu net gezegd dat Pogacar heeft aangevallen?"

Het antwoord was geruststellend. "Neen, neen, ze zijn wat aan het spelen, aan het grappen. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar het was geen echte aanval."