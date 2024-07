Adrie van der Poel kent positieve maar ook negatieve kant van vastberadenheid Mathieu: "Dan kun je praten wat je wil"

Adrie van der Poel kent zijn zoon Mathieu door en door. De vastberadenheid van die laatste is misschien wel wat hem tot een groot kampioen heeft gemaakt. Daardoor is het ook moeilijk om hem van gedachten te doen veranderen.

Zo had Mathieu van der Poel vooraf al verklaard dat het openingsweekend uit de Tour voor hem te zwaar was. In De Leiderstrui vroeg aan vader Adrie wat zijn mening daar over is. "Ik denk wel, en ik ben er zelfs bijna zeker van, dat Mathieu zoiets normaal wel aankan", is er bij vader Van der Poel op dat vlak meer geloof.

"Maar dan moet je een heel andere voorbereiding pakken, je hoogtestages doen en bijvoorbeeld de Dauphiné rijden, gevolgd door een nieuwe hoogtestage. Ik ben ervan overtuigd dat hij dan wel had meegedaan om de zege." Het is ook een kwestie van keuzes maken. Die deelname aan de Dauphiné is er niet gekomen.

Mathieu moeilijk te overtuigen

Adrie licht toe hoe moeilijk het is om Mathieu ergens van te overtuigen. "Normaal gesproken is Mathieu iemand die als hij zijn zinnen ergens op zet, ook echt goed is. Maar het tegenovergestelde is ook waar: als hij zegt dat het te zwaar is voor hem, dan kun je praten wat je wil, maar dan gaat het niet veranderen." Zo simpel is het.

Noem het vastberadenheid, noem het koppigheid, maar het heeft Mathieu van der Poel ook al ver gebracht. Een ritzege zal hopelijk voor hem nog in de toekomst weggelegd zijn. Het is dan de vraag in welke etappe Van der Poel kan toeslaan. De meeste volgers van het wielrennen zullen dan denken aan de rit over onverharde grond.

Gravelrit past in kraam Van der Poel

"De gravelrit is gewoon één van die etappes die mogelijkerwijs in Mathieu zijn straatje past. Daar zijn er denk ik dus een stuk of vijf à zes van."