Pogacar voor tweede keer in zijn carrière gesloopt door Van Aert: veelzeggend gebaar brengt Wout aan het lachen

Zelfs op het moment dat het gebeurde leek Wout van Aert een lach op zijn gezicht te hebben. Pogacar kunnen lossen is natuurlijk een moment om van te genieten.

Uiteraard zou het ook een grijns op het gezicht van Van Aert geweest kunnen zijn van de inspanning. In elk geval: na afloop van de laatste etappe in de Tour kon Van Aert wel lachen. Terwijl heel veel mensen zich afvroegen of hij het nog in zich had om op het hoogste niveau te winnen, demonstreerde hij in Parijs dat hij dit wél nog kon.

Tadej Pogacar was ook onder de indruk. Dat liet de inmiddels viervoudige Tourwinnaar al blijken in zijn flashinterview. Hoewel het ongelooflijk lijkt, is het niet de eerste keer in de carrière van Pogacar dat Van Aert hem bergop doet lossen. In 2022 reed Van Aert zo'n hoog tempo op Hautacam dat Pogacar het wiel niet kon houden.

Rollen Van Aert en Pogacar nog eens omgekeerd

Jonas Vingegaard ging zo op weg naar de Tourzege, maar ondertussen heeft Pogacar de Deen alweer twee keer lik op stuk gegeven. Pogacar en Van Aert hebben mekaar de afgelopen jaren ook nog bekampt. Heel vaak eindigde Pogacar voor Van Aert, zelfs in klassiekers. In de etappe naar Parijs waren de rollen nog eens omgekeerd.

Van Aert deed Pogacar kraken op Montmartre. Op beelden van Sporza is te zien hoe de Sloveen na de koers zijn respect betuigde voor de inspanning van Van Aert. Na een omhelzing tussen de twee volgen lovende woorden van Pogacar. "Die aanval was... Goh, goh...", gebaarde Pogacar dat hij helemaal tot aan het gaatje ging.

Van Aert dwingt Pogacar tot het uiterste

"Je dwong me echt tot het uiterste", zei Pogacar aan Van Aert. Dat was wel duidelijk. Het kon ook niet anders of deze woorden toverden een glimlach op het gezicht van Wout van Aert. We hopen dat de rest van de avond in Parijs ook zo plezant was voor Van Aert.