Soudal Quick-Step reageert op uithaal Van Wilder over kritiek

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ilan Van Wilder is één van de renners bij Soudal Quick-Step die het hart op de tong draagt. Een uithaal kan er dan ook eens bij komen kijken.

Van Wilder had de kritiek op de Tour-ploeg van Soudal Quick-Step op de korrel genomen. Sporza ging eens luisteren hoe andere leden van de ploeg daar tegenover staan. "Er wordt heel vaak gekeken naar ons, er komt vaak commentaar. Het is natuurlijk iets dat niet plezant is", haalt ploegleider Klaas Lodewyck ook wel aan.

"Ze werken elke dag keihard om het beste niveau te halen. Ik denk dat het hoog tijd wordt dat het stopt. Uiteindelijk moeten de jongens de kans krijgen om te tonen wat ze kunnen. Gisteren hebben we bewezen dat de ploeg sterk is in de breedte." Na die prestatie kan de bladzijde inderdaad wel helemaal omgedraaid worden.

© photonews

Ook Louis Vervaeke kreeg de vraag of het sentiment van Van Wilder bij nog mensen heerst. "Vorig jaar was dat wel het geval, maar ik vind de Belgische pers dit jaar heel rustig. Ilan heeft misschien iets anders ervaren, maar ik heb zelf weinig kritiek ervaren naar de ploeg toe. Ook richting Remco is de Belgische media rustig."

Vervaeke heeft alvast een boodschap voor de pers. "Ik hoop dat het ook zo blijft, Door de uitschakeling van België op het EK voetbal gaat er misschien iets meer media-aandacht komen. Als we iedereen rustig houden, kan het iets mooi worden."