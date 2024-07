Uithaal Ilan Van Wilder naar media maar mooie woorden van Marc Sergeant zullen Soudal Quick-Step goeddoen

Ilan Van Wilder is één van de mannen die Remco Evenepoel moet bijstaan en is het beu dat de kern rond de kopman vaak onder vuur ligt. Dan zullen de mooie woorden van Marc Sergeant aan het adres van Soudal Quick-Step wel deugd doen.

Er zijn al vaak vragen gesteld rond de sterkte van de Tour-ploeg van Soudal Quick-Step. Ilan Van Wilder laat aan Het Nieuwsblad verstaan dat hij het daar wel mee gehad heeft. Het werkt op zijn systeem en de Belgische knecht van Remco Evenepoel heeft het dan ook over een teleurstelling ten opzichte van de media.

Van Wilder onderstreept dat het niet leuk is om de commentaar op de ploeg te horen en dat de renners zich hierdoor zelfs als een stuk stront voelen. Van Wilder is de kritiek duidelijk beu. De vergelijking met UAE gaat voor hem totaal niet op, want die ploeg heeft in zijn optiek stuk voor stuk kopmannen van twee miljoen euro.

© photonews

Dat kunnen volgens hem geen knechten genoemd worden. In elk geval zal Van Wilder blij zijn als hij de bevindingen van Marc Sergeant in diezelfde krant leest. De 'koersprofessor' benadrukt dat hij in de vierde Tourrit een sterk Soudal Quick-Step zag rond Remco Evenepoel. Als het goed is, wordt het ook gezegd.

Dat is terecht, want het is niet voor niets dat de Wolfpack na vier lastige dagen op de derde plaats staat in het ploegenklassement. Sergeant is ook lovend voor de kopman. De oud-ploegleider denkt dat Remco Evenepoel geleerd heeft uit het verleden. Dan gaat het over de manier waarop hij de afdaling van de Galibier heeft genomen.