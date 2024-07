Sven Nys niet kritisch, maar zegt welk aspect van carrière van Thibau hij vreest en waar hij wél commentaar op heeft

Thibau Nys gaat met rasse schreden vooruit en dus is er weinig reden voor Sven Nys om kritisch te zijn. Ook al is dat misschien de aard van het beestje bij vele (ex-)topsporters, maar de fierheid overheerst bij Sven.

De gewezen veldritkampioen schoof aan bij de NOS voor een uitzending van De Avondetappe. Uiteraard ging het daar over de Tour, maar ook over de ontwikkeling van Thibau Nys. "Het gaat allemaal veel sneller dan we hadden verwacht. De stap die hij dit jaar maakt, is héél groot", wijst vader Sven naar de prestaties in de WorldTour.

"Ik ben vooral enorm trots, niet kritisch. Ik kijk vooral uit de ogen van een papa en denk: "Als hij toch maar geen massasprint mee gaat rijden." Want dan gaat de hartslag omhoog. "Ik had dat vroeger nooit. Toen ik vroeger in een massasprint zat, pakte ik die risico's ook. Nu denk ik: laat hem maar een andere specialiteit hebben."

Opmerkingen Sven Nys over structuur

Komt vader Nys dan niet met kritische noten? "Af en toe geef ik al eens commentaar. Dat gaat veel meer over structuur of planning. We moeten hem wel afremmen. Of als hij vergeetachtig is of als hij in problemen komt over timing met afspraken. Veel minder over de gedrevenheid om het beste uit zichzelf te halen, want die heeft hij wel."

© photonews

Zit een Tour-deelname in de pijplijn? "Een deelname aan een grote ronde zou snel kunnen gebeuren, alleen is de combinatie van de twee disciplines er nog wel. Misschien is de Vuelta volgend jaar aan de orde en dan is de volgende stap misschien de Ronde van Frankrijk." Qua timing valt de Tour goed, ten opzichte van de cross.

Thibau Nys is een ronderenner

"Ik denk wel dat hij een ronderenner is. Niet om voor een klassement te gaan. Maar etappes zoals die naar de San Luca, daar zou hij graag aan deelnemen."