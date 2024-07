Wout van Aert tekent onverwacht voorbehoud aan en geeft kritiek op Tourorganisatie: "Dat had niet gehoeven"

Wout van Aert kan soms wel met iets onverwachts komen. In de openingsrit van de Tour won hij de sprint van een uitgedund peloton. Dan zou je denken dat hij nu ook weer zeker gaat meesprinten, maar hij tekent voorbehoud aan. Bovendien ligt de aankomst van rit 5 na een bocht.

Van Aert sprak voor aanvang van de vijfde Touretappe met de verzamelde pers. Onder meer voor de camera's van VTM en In Het Wiel werd hem vlakaf gevraagd of hij gaat winnen. "Haha. Als het helpt om 'ja' te zeggen, ja dan." Een andere vraag dan: gaat hij sprinten? "Misschien wel, maar ik heb gisteren niet gelost vanwege een keuze."

"Het was gewoon omdat ik aan het afzien was", zag Van Aert er een teken aan de wand in. "Ik ben niet echt gewoon om zo af te zien in de bergen. Ik wil eerst het goed gevoel weer hebben. Voor mij zijn vooral vrijdag tot en met zondag belangrijke dagen. In de Tour moet je ook keuzes durven maken." Afwachten wat die keuze zal zijn.

Gemengde boodschap Van Aert

Van Aert heeft wel goed bestudeerd wat de rit naar Saint-Vulbas te bieden heeft. "Een interessante finale. Zowel in Turijn als hier is het vrij rechttoe rechtaan richting de finish. Ik moet zeggen dat dat een goede evolutie is. We gaan niet door te veel dorpjes en dat soort dingen." Eerst dus een bloem voor de ASO, daarna de bloempotten.

"Volgens mij rijden we een kilometer rechtdoor, terwijl ze dan de finish leggen na een flauwe bocht. Dat had niet gehoeven. Of het gevaarlijk is? Dat zal de koers uitwijzen. Het hoeft niet per se gevaarlijk te zijn, maar in een bocht ga je per definitie van lijn veranderen. Dat kan altijd gevaar met zich meebrengen."