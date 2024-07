Adrie van der Poel over zoon Mathieu en Alpecin-Deceuninck: "Moet altijd lachen als mensen dat zeggen"

Voor Alpecin-Deceuninck loopt het voorlopig nog niet in de Tour. Adrie van der Poel predikt dan ook realisme over de verwachtingen.

Vorig jaar won Alpecin-Deceuninck met Jasper Philipsen vier ritten en de groene trui. Dit jaar loopt het dus nog niet soepel. Philipsen viel in de derde rit, in de vijfde rit was Cavendish sneller in de sprint.

En er zij niet alleen ambities met Jasper Philipsen, maar ook Mathieu van der Poel wil eindelijk eens die tweede ritzege pakken in de Tour. De enige ritzege van Van der Poel dateert alweer van 2021, toen hij ook geel pakte.

Doel Alpecin-Deceuninck is ritwinst

Adrie van der Poel pleit voor realisme over de verwachtingen voor Alpecin-Deceuninck. "Eén rit is genoeg, hè. Ik moet altijd lachen als mensen zeggen 'we gaan voor ritten'. Begin gewoon met eentje, denk ik dan, haha!", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Voor Alpecin-Deceuninck en Van der Poel zijn er enkel kansen in de sprintritten en de heuvelritten. "Als je er dan één van de vijf of zes weet te winnen, is het al een succes. Daar moet je dan ook van genieten", stelt Van der Poel senior.

Dat Philipsen vorig jaar vier ritten won, telt ook niet meer, vindt Adrie. Wat geweest is, telt niet meer. "In de ploeg is er echter wel alle vertrouwen in een goede afloop, denk ik", zegt hij nog.