Christoph Roodhooft vindt declassering niet 100% gerechtvaardigd en reageert op woorden van Wout van Aert

Veel camera's en microfoons rond Christoph Roodhooft, want na de declassering van Jasper Philipsen wou iedereen uiteraard een reactie horen uit het kamp van Alpecin-Deceuninck. Ze gaan daar toch niet helemaal akkoord met de beslissing van de jury.

Christoph Roodhooft reageerde op het besluit van de jury bij Sporza en VTM. "Het is heel duidelijk dat die boarding niet recht staat en dat Wout van Aert eigenlijk inhoudt op het moment dat hij terug naar de rijweg stuurt. Ik vond het geen manoeuvre dat declassering 100% rechtvaardigt. Er is iets te zeggen voor die twee kanten."

De gevolgen zijn vooral voor het puntenklassement dramatisch, want Philipsen had al een groepssprint aan zijn neus voorbij zien gaan in deze Tour. "Voor de declassering kwamen we terug heel dicht bij de groene trui en nu is die heel veraf", is de ploegleider heel eerlijk. Op dat vlak ziet het er dus niet goed uit voor één van de gestelde doelen.

Ontgoochelde Philipsen

Voor Philipsen is dit een zwarte dag in deze Tour, zoveel is wel duidelijk. "Eerst was er de ontgoocheling vanwege het verliezen van een nipte sprint en gediskwalificeerd worden komt altijd heel speciaal binnen." Roodhooft geraakte geïrriteerd toen hem nog eens gevraagd werd hoe diep Philipsen zit. "Dat is niet leuk, hé. Simpel."

Wout van Aert, die door Philipsen gehinderd werd, had na de etappe al opgeroepen tot een sanctionering. Niet veel later ging de wedstrijdjury daar ook toe over. "Ik ga er van uit dat de UCI zich niet laat beïnvloeden door bewoordingen of berispingen van tegenstanders."