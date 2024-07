Lof voor hoe de wereldkampioen er naar kijkt, Philipsen prent zich dit best in: "Mathieu van der Poel zegt het heel mooi"

Jasper Philipsen kan nog veel van Mathieu van der Poel leren. Ook hoe naar bittere situaties te kijken. De 'Vlam van Ham' wordt er nu met eentje geconfronteerd.

Van der Poel richtte na het mislopen van de ritzege met Alpecin-Deceuninck in Dijon al snel de blik vooruit. Naar de kans die er zaterdag wellicht weer aankomt, bijvoorbeeld. Dat werd bij de NOS op gejuich onthaald. "Het mooie aan een etappekoers: elke dag zijn er nieuwe kansen", vindt ex-wielrenster Roxanne Knetemann.

Zij is bij de Nederlandse omroep ook tv-commentator. "Bij klassiekers telt enkel die dag, één keer per jaar. Overmorgen is er weer een sprintkans en daarna komt de rit van Mathieu", verwijst ze naar de gravelrit. "We zijn heel erg gefocust op de klassementen, maar er zijn gewoon 21 etappes. Dat zegt Van der Poel heel erg mooi."

Philipsen moet de rust bewaren

Ondertussen is het wel tandenknarsen dat dit eerste overwinning uitblijft. "Wij zitten te wachten op die eerste zege en Philipsen zeker ook. Ondertussen moet je ook wel de rust bewaren, want volgende keer kan je wel winnen. Het is een dubbeltje op zijn kant. Voor een sprinter telt één ding en dat is winnen. Het is eigenlijk alles of niets."

In zo'n spurt mag je ook niet overdrijven met manoeuvres, zoals Philipsen nu ook heeft ondervonden. Langs de andere kant zal ook hij weer het lef moeten hebben om zich bij de volgende gelegenheid weer vol te smijten. "Het is een ontzettend mooi wapen om te hebben. Ze zijn daar voor gemaakt: de hectiek, de druk."